سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 28 فبراير 2021.. الليرة تنهار

قفز سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 28 فبراير 2021، بنحو 110 ليرات لدى السوق السوداء، وبقي ثابتا في البنوك.

وزاد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 3670 ليرة للشراء و3710 ليرات للبيع، مقابل 3560 ليرة للشراء و3600 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وانهارت الليرة السورية أمام جميع العملات الأجنبية.

ضربة أمريكية

والجمعة الماضي، أعلن البنتاجون تنفيذ ضربات جوية على مواقع تستخدمها جماعة مسلحة مدعومة من إيران شرقي سوريا بناء على أوامر الرئيس جو بايدن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "جاءت الموافقة على هذه الضربات، ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".

وتابع البيان أن "الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".

ومن جانبه، أكد المرصد السوري مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في الضربة الجوية الأمريكية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4426 ليرة للشراء و4479 ليرة للبيع، مقابل 4301 ليرة للشراء، و4355 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء 5102 ليرة للشراء و5168 ليرة للبيع، مقابل 4947 ليرة للشراء و5013 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 977 ليرة للشراء و990 ليرة للبيع، مقابل 947 ليرة للشراء و961 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 996 ليرة للشراء و1010 ليرات للبيع، مقابل 966 ليرة للشراء و980 ليرة للبيع، السبت.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 12118 ليرة للشراء و12275 ليرة للبيع، مقابل 11750 ليرة للشراء و11907 ليرات للبيع، أمس.