انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" بالعراق

أطلقت القوات العراقية، اليوم الأحد، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، شمال شرق ديالى.
وتجري العملية على محوري ديالى الشرقي ونهر ديالى الغربي، شمال ناحية جلولاء وتمتد إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق.
وسبق العملية الأمنية، قصف مدفعي مكثف استهدف أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكثفت القوات العراقية في الآونة الأخيرة من عملياتها الأمنية ضد خلايا "داعش" في مناطق متفرقة، خاصة بعد التفجير الدموي الذي شهدته بغداد الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات.
وأسفرت تلك العمليات عن اعتقال ومقتل عناصر إرهابية في "داعش" بينهم قيادات في التنظيم المتطرف، آخرها مسؤول التفخيخ فيما تسمى بـ"ولاية بغداد"، نهاية الأسبوع الفائت،
ويشكل تنظيم "داعش" أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العراق رغم هزيمته واسترجاع جميع الأراضي التي سيطر عليها عام 2014.
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