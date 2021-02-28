أبل تستعد لطرح آيفون 13.. شاهد مفاجآت التفاحة الساحرة

بدأ عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هاتفها الذكي الشهير آيفون 13.

يأتي ذلك رغم أنه لم يمر سوى شهور قليلة على طرح أحدث هواتف شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات آيفون 12 للبيع.



وحتى الآن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويقول مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إن أبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي، وهي آيفون13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس، في حين لم تحدد أبل موعد طرح الجهاز الجديد.

ويقول موقع سي نت دوت كوم، إن أبل لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد. واستنادا إلى تاريخ أبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون.

وفي حين غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد أسلوب عملاق التكنولوجيا الأمريكية في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في سبتمبر/أيلول الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتادت أبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع، ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف. وعادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول من العام.

ومنتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت أبل عن 4 هواتف جديدة جميعها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان.

وطرحت "آيفون 12" بسعر يبدأ من 799 دولارا، و"آيفون 12 برو" بسعر يبدأ من 999 دولارا، و"آيفون 12 برو ماكس" بسعر يبدأ من 1099، وآيفون 12 ميني" بسعر يبدأ من 699 دولارا.

واعتمدت أبل تصميمات مختلفة في سلسلة هواتفها الذكية الجديدة، مع حواف مسطحة ودرع سيراميكي جعلها أكثر صلابة وأقل عرضة للكسر.

كما دعمت "الأخوين برو" بهيكل فولاذي مقاوم للصدأ، فيما تسلحت العائلة الجديدة بالمعالج الأقوى "A14 Bionic"، وقالت إن معالج الجهاز سيكون أسرع بنسبة 50% من أي هاتف آخر