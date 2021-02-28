"روبو تاكسي" تعيد "ووهان" للأذهان مجددا.. قيادة ذاتية مجانا

أطلقت شركة دونغ فنغ الصينية لصناعة السيارات، تجربة ركوب مجانية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها، بمدينة ووهان.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن بيان مركز الشركة التكنولوجي أن "أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة، تسمى بـ "روبو تاكسي" وضعت على الطرق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مدينة ووهان، حيث تشمل الخدمة التجريبية حوالي 20 موقعاً محددا لوقوف السيارات وأكثر من 10 طرق.



وأضاف البيان: "فبعد تحويلها من مركبات دونغ فنغ العاملة على طاقة الكهرباء النقية، تم تزويد كل "روبو تاكسي" بنظام بيدو للملاحة والتموضع عبر الأقمار الاصطناعية، كما تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، ورادار ليدي ورادار بالموجات الميليمترية".

وقال بيان نينغ، رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي، إن "الكمبيوتر العملاق على متن المركبات المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال =الخامس، ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة، ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة.

وتخطط الشركة لإطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة بدون سائق في ووهان خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة".

قاعدة تصنيع

يأتي ذلك بعد أن بدأت قاعدة لتصنيع السيارات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، رسميا إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الجديدة ذاتية القيادة ومتصلة بشبكات الجيل الخامس، للاستخدام التجاري.

وخرجت أول مركبة للاستخدام اللوجيستي من خط الإنتاج منتصف ديسمبر في القاعدة الواقعة في ناحية لايوو في جينان، حاضرة المقاطعة.

ولدى المرحلة الأولى من قاعدة التصنيع، التي استثمرت فيها شركة (أوول تشير انتيليجنت اوتوموبايل) وبنتها شركة (تشاينا كونستركشن) للطاقة الكهربائية، القدرة على إنتاج 100 ألف سيارة سنويا.

بكين الأولى

وتجربة شركة دونغ فنغ موتور، ليست الأولى من نوعها في الصين، ففي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، منحت سلطات النقل ببلدية بكين شركة بايدو، عملاق الإنترنت الصيني، إذنا باجراء اختبارات الطريق بدون سائق فى الشوارع العامة فى بكين.



وأصدرت بكين لائحة بشأن اختبارات الطريق بدون سائق في نوفمبر، مع أحد البنود يتطلب من المركبات إكمال أكثر من 30 ألف كيلومتر من الاختبارات الآمنة للقيادة على الطرق المفتوحة قبل التقدم لاختبارات الطريق في الشوارع العامة.

ونجحت مركبات الاختبار التابعة لبايدو في إتمام كل هذه المتطلبات.

ومن المتوقع أن يسمح الإذن لشركة بايدو بتقليل التدخل البشري تدريجياً في مركبات الاختبار وجعلها تتعامل تلقائيا مع مشاكل مثل عطب الأجهزة والبرامج.

ففي منتصف العام الماضي، أطلقت شركة ديدي تشو شينج "ديدي" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب عبر الإنترنت، وهى أيضا أكبر شركة لخدمات نقل الركاب فى الصين - التشغيل التجريبي لخدمة ركوب سيارات ذاتية القيادة على طرق اختبار محددة في مدينة شانجهاي، العاصمة الاقتصادية للصين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إنه يمكن للمستخدمين الذين سجلوا مسبقًا على تطبيق ديدي الهاتفي أن يطلبوا سيارات ذاتية القيادة لركوبها مجانًا، إن كانت نقاط انطلاقهم ووصولهم تقع ضمن الطرق المحددة بطول 53.6 كم في حي جيادينج في شانجهاي.

وأكدت الشركة على أنها تحاول خفض التكاليف الاجمالية، وإن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل إطلاق هذه السيارات على طرق المدن الرئيسة فى الصين.

وأعلنت ديدى أنها عينت تعيين أفراد للسلامة داخل السيارات ذاتية القيادة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتولى عجلة القيادة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت مركز أمان لرصد حالة تشغيل السيارات وتقديم المساعدة عن بعد عند الضرورة.