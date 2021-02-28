أفضل 10 شواطئ في 2021.. وجهات ساحرة تنتظر رفع قيود السفر

يترقب السياح وعشاق السفر حول العالم إلغاء قيود السفر التي تفرضها السلطات في العديد من الدول، في إطار جهود مكافحة وباء كورونا.

قام موقع موقع "تريب أدفايزور" العالمي بتصنيف أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2021، والتي ربما تكون الخيار الأمثل للسياح عقب إلغاء قيود الإغلاق التي تفرضها عدة دول.



وقالت كريستين ماجواير، نائبة الرئيس والمدير العام للأعمال العالمية للموقع: نعلم إنه فات زمن بعيد على أخر رحلة قام بها الكثير من المسافرين والسياح حول العالم، ولكن تظهر بعض العلامات على إمكانية معاودة السفر إلى الشواطئ، مع انتشار برامج التطعيمات بلقاحات كورونا.

ويستند تريب أدفايزور في تصنيف الشواطئ على تقييمات المسافرين خلال عام 2020 بالكامل.

1- شاطئ وايت هايفن بجزيرة وايت سانداي – أستراليا





يقع هذا الشاطئ الشهير برماله البيضاء النقية في جزيرة وايت ساندي التي اكتشفها جيمس كوك 1770، في قلب الحاجز المرجاني العظيم قبالة ساحل كوينزلاند في أستراليا.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة عن طريق القوارب القابعة في الموانئ السياحية أو عبر البر الرئيسي لشاطئ إيرلي وميناء شوت.

2- شاطئ سانتا ماريا في كايو سانتا ماريا – كوبا





هذا الشاطئ البديع يقع في كايو أو أرخبيل سانتا ماريا، الواقع شمال مقاطعة فيلا كلارا الوسطى، وهي منتجعات سياحية كوبية تشمل عددا من الفنادق بمجموع 12900 غرفة، بالإضافة إلى 844 مسكنا سياحيا في الطبيعة وتتمتع بشواطئ ذات رمال بيضاء ومياه نظيفة للغاية ويبلغ طولها 13 كيلومترا وعرضها كيلومترين.

وتعرف الجزيرة باسم (لا روزا بلانكا دي لوس جاردينيس ديل ري) ما يعني الزهرة البيضاء في حديقة الأمير.

3- شاطئ بايا دو سانشو في فرناندو دي نورونها - البرازيل





هو شاطئ صغير ولكنه خلاب للغاية في خليج منعزل مسمى باسم في فرناندو دي نورونها، والمعروف كأول حديقة بحرية برازيلية.

تقع الجزيرة على بعد حوالي ساعة من الرحلة من البر الرئيسي الشمالي الشرقي للبلاد وهي بالتأكيد تستحق اهتمام جميع الذين يتطلعون لرؤية المناظر الطبيعية الرائعة.

4- شاطئ جريس باي في بروفيدنسياليس – تركس وكايكوس





يمتد خليج جريس لأكثر من ثمانية كيلومترات، وهو واحد من أفضل الشواطئ في منطقة البحر الكاريبي.

وتجتمع الرمال البودرة مع المياه الكريستالية في ظلال من اللون الأزرق على طول هذا الشريط الرائع من الساحل، مع انتشار الشعاب المرجانية الخلابة.

5- شاطئ سانت بيت في فلوريدا - الولايات المتحدة.





يقع الشاطئ في وسط غرب فلوريدا على الخليج، وتعد شواطئ الرمال الناعمة السكرية عامل الجذب الرئيسي.

وتعد المدينة موطنا لـ The Pier، وهو مجمع كبير لتناول الطعام والتسوق.

6- فيروز باي في إكسماوث – أستراليا





يقع هذا الشاطئ ضمن منتزه كيب رينج الوطني غربي أستراليا، على بعد 60 كم جنوب مدينة اكسماوث.

ويتميز شاطئ فيروز باي بلون مياهه الفيروزية، وبرماله البيضاء الناعمة، وبإمكانية رؤية الشعاب المرجانية الملونة عند الغطس مباشرة من الشاطئ، وعلى بعد عدة خطوات من رمال الشاطئ توجد شعاب نينجالو التي تعد أكبر الشعاب المرجانية في أستراليا.

7- شاطئ إيجل بييش – أروبا





إيجل بيتش هو أحد شواطئ الكاريبي الحالمة نظرا لما يتمتع به من رمال بيضاء ومياه فيروزية، ويتردد عليه محبو الرياضات البحرية.

8- شاطئ سبيادجا دي كونيالي في لامبيدوسا - إيطاليا





هي أحد شواطئ جزيرة لامبيدوسا الخلابة التي تمتاز برمالها الناعمة والمنتجعات السياحية الفاخرة التي يتهافت عليها السياح من جميع أنحاء العالم.

هذه الجزيرة تبلغ مساحتها 21 كيلومتر مربع، وتقع في البحر المتوسط بين مالطة وتونس على بعد 170 كم جنوب غرب جزيرة صقلية، وهي تتبع إيطاليا إداريا.

9- شاطئ كانابالي في هاواي - الولايات المتحدة





تشتهر جزيرة هاواي بالشواطئ الساحرة، ومنها كانابلي الذي يعد واحدا من أكثر المواقع زيارة على الجزيرة.

ويمكن للسياح الاستمتاع بالسباقات السنوية للزوارق في شهر يونيو/ حزيران والتمتع بالمنتجعات السياحية الراقية التي يحظى بها الشاطئ.

10- شاطئ بايا دوس جولفينهوس في برايا دا بيبا – البرازيل





يوفر الشاطئ للسياح عروض الدلافين الرائعة في أي وقت يذهبون فيه إلى هذا الشاطئ، إلى جانب المناظر الطبيعية الساحرة التي تخطف القلوب.