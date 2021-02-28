الاستفادة من "الغاز المحروق".. كنز العراق المفقود

يسعى العراق لاستغلال الغاز المصاحب بحقول النفط، بدلًا من حرقه، لتحقيق أقصى استفادة منه، وفقا لوزير النفط إحسان عبد الجبار.

وأوضح عبد الجبار أن وزارة النفط ماضية في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب في العراق للعمليات النفطية، خلال السنوات المقبلة.



وقال الوزير، خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بطاقة 60 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، إن وزارة النفط مستمرة في خططها للاستثمار الأمثل للثروة الغازيّة وتحويل الغاز الذي يجري حرقه (الغاز المصاحب) إلى طاقة مفيدة ترفد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود.

وأضاف عبد الجبار أن مشروع محطة كبس الغاز الخامسة "يعدّ من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة ليضيف كمية 60 مليون قدم مكعبة يوميًا في المرحلة الأولى من المشروع، وصولًا إلى 120 مليون قدم مكعبة يوميًا".

يأتي ذلك في وقت بلغت مستويات الإنتاج العراقي من الغاز المرافق لاستخراج النفط إلى نحو مليار مكعب يومياً، حسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة النفط العراقية.

ووفق تقارير وزارة التخطيط ولجنة الطاقة البرلمانية بالعراق، يصل احتياطي البلاد من الغاز إلى نحو 125 تريليون متر مكعب، أغلبها في الحقول النفطية التي تقع في الجنوب، من بينها الرميلة والزبير وغرب القرنة.

وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، تحقيق تقدم في مجال استثمار الغاز المرافق لعمليات استخراج النفط بنسبة تصل إلى استثمار نحو 60%، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد إحالة عدد من الحقول ضمن جولة التراخيص.

ويهدر العراق سنويا من الغاز المرافق لاستخراج النفط الخام في حقوله الغنية ما يصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار، في حين يستورد الغاز بتكلفة تبلغ 7 مليارات دولار سنوياً، وتعتمد محطات التوليد الكهربائية في العراق على استيراد الغاز بأكثر من 850 ألف متر مكعب يوميا، وبمبالغ تصل إلى أكثر من 4.5 مليار دولار سنوياً.