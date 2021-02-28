المتحدث باسم خارجية إسرائيل لـ"دوت الخليج الإخبارية": نرحب بزيارة السفير الإماراتي

رحّب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، بالزيارة التي سيبدأها غدا الإثنين، السفير الإماراتي محمد آل خاجة إلى تل أبيب.

وقال كعبية، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية": "نرحب بزيارة السفير الإماراتي محمد آل خاجة إلى إسرائيل غدا ونتمنى له النجاح في مهمته".

واعتبر أن وصول السفير إلى تل أبيب "يؤكد على استمرار انطلاق قنوات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بقوة كبيرة".

جدول الزيارة

ومن المقرر أن يلتقي آل خاجة خلال زيارته عددا من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكينازي، بحسب المتحدث نفسه.

كما لفت إلى أن السفير الإماراتي سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، غدا الإثنين.

وفيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن أمله في فتح السفارة الإماراتية في إسرائيل "قريبا"، أكد أن هذه الخطوة "ستكون بمثابة انطلاق جديد في العلاقات بين البلدين".

مرحلة جديدة

والجمعة، أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أنه سيبدأ زيارة إلى تل أبيب، هذا الأسبوع.



وكتب السفير في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وفي منتصف الشهر الجاري، أدى محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية، كأول سفير للإمارات في ‫إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجاءت هذه الخطوة، في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي لاقت ترحيبا إقليما ودوليا واسع النطاق.