الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية

أدانت الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المفخخة.
وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية.
واستهداف مدينة جازان ومدينة خميس مشيط في المملكة، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.
وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
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