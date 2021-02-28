قطر تدين استهداف الحوثي للسعودية: "عمل خطير"

أدانت قطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية واعتبرته "عملاً خطيرا".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها الأحد، إن هذا الهجوم يعد عملا خطيرا ضد المدنيين، وينافي كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، التصدي لـ7 هجمات حوثية، إحداها بصاروخ باليستي، و6 بطائرات مسيرة مفخخة، على مناطق مختلفة بالسعودية.

وقال التحالف إن إحدى الطائرات المسيرة أُطلقت صوب مدينة جازان وتم اعتراضها وتدميرها، كما تم تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو مدينة خميس مشيط، ثم طائرتين باتجاه المنطقة الجنوبية.

كما أشار التحالف، في بيان، إلى أنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت قوات التحالف صد وتدمير كل محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين.

وأعلن الدفاع المدني السعودي تضرر أحد المنازل نتيجة تناثر شظايا صاروخ باليستي اعترضه التحالف العربي على عدة أحياء سكنية بالعاصمة الرياض دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "مليشيا الحوثي لا تزال تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية".

واتهم المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.