نقل نافالني إلى سجن خارج موسكو لقضاء عقوبته

قالت لجنة روسية عامة اليوم الأحد، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني نُقل إلى مؤسسة عقابية خارج موسكو.

وعملية نقل المعارض الروسي جاءت لقضاء فترة السجن التي حٌكم بها عليه، بعد أسابيع من عودته إلى روسيا في أعقاب تسميمه.



وكان مكان نافالني غير معروف منذ الخميس الماضي، عندما علم أنصاره أنه من سجن في موسكو إلى مكان غير معلوم.

وألقت السلطات الروسية القبض على نافالني (44 عاما) لدى عودته من ألمانيا الشهر الماضي وصدر عليه حكم بالسجن سنتين ونصف سنة لانتهاكه شروط إفراج قضائي عنه؛ ويقول نافالني إن تهمته ملفقة.

وقالت (لجنة موسكو للرصد العام) التي تدافع عن حقوق السجناء وتتصل بهم في موقعها على الإنترنت إنه نُقل إلى مؤسسة عقابية في منطقة فلاديمير.

وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء إن نافالني سيقضي فترة سجنه في المؤسسة العقابية رقم 2 في بلدة بوكروف التي تبعد 100 كيلومتر شرقي موسكو.



وأظهرت صور التقطتها عددا من المباني المعدنية الرمادية وراء سياج رمادي وسلك شائك داخل المؤسسة وقباب من الذهب لكنيسة.

وطلب حارس على البوابة من الصحفيين الابتعاد مسافة 100 متر على الأقل إذا أرادوا التقاط صور للمؤسسة.