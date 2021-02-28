أمير قطر يؤكد دعم بلاده لأمن السعودية

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دعم بلاده للسعودية في كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي من أمير قطر.
وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لأمير قطر على ما عبر عنه من "مشاعر أخوية نبيلة".
واطمأن أمير قطر، خلال الاتصال، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، على صحة ولي العهد السعودي، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
وفي السياق ذاته، تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد دولة الكويت.
واطمأن ولي عهد الكويت خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
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