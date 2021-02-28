الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بمحيط دمشق

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء مدينة دمشق، وأسقطت عددا منها.

من جانبها أعلنت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا جاء على ما يبدو رداً على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.