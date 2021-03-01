"خطوات جادة".. شرط بايدن لتخفيف العقوبات عن فنزويلا

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس في عجلة من أمره" لرفع العقوبات عن فنزويلا، لكنه سيبحث تخفيفها.

وتخفيف العقوبات الأمريكية مرتبط باتخاذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خطوات لبناء الثقة، تثبت استعداده للتفاوض بجدية مع المعارضة.



وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه حسب وكالة رويترز، أن العقوبات الراهنة بها بنود خاصة تسمح بوصول شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل مساعدة الفنزويليين على التعايش مع المصاعب الاقتصادية وجائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن بايدن قد يكون غير مستعد لتخفيف العقوبات عن فنزويلا في وقت قريب.

لكنه أضاف أن حكومة مادورو "تمنع بقوة توصيل المساعدات الإنسانية".

ويشير ذلك إلى أن بايدن مستعد في الوقت الحالي للتمسك بالعقوبات المحددة، بينها تلك التي تصيب قطاع النفط بالشلل، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ـ رغم إخفاقها في إزاحة مادورو عن سدة الحكم.

غير أن المسؤول قال في مقابلة مع رويترز، إن بايدن، على عكس ذلك، يعتزم الابتعاد عن النهج الأحادي في الغالب لحملة ترامب، وسيستعين بعدد أكبر من الدول للمساعدة في البحث عن حل دبلوماسي.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستستمر في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.



وقال المسؤول "لسنا في عجلة من أمرنا لرفع العقوبات.. لو اتخذ النظام (الفنزويلي) إجراءات لبناء الثقة تثبت أنه مستعد ولديه رغبة في الدخول في محادثات مع المعارضة، فعندئذ سنبحث تخفيف العقوبات".

