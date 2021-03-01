اعتقال 11 شخصا من "حفل كورونا" في فيينا

يبدو أن كثيرا من الناس أصبحوا غير قادرين على المضي قدما في الالتزام بقيود كورونا، لدرجة تكررت معها محاولات التمرد.

ففي فيينا، نظم أكثر من 100 طالب في نزل طلابي في شارع دريسدنر شتراسا الشهير حفلا صاخبا، فجر الأحد، بل أطلقوا عليه "حفل كورونا".



وفي تمام الـ2 و15 دقيقة فجرا، تلقت الشرطة بلاغا من مجهول بوجود تجمع كبير وصاخب في النزل الطلابي، وأصوات الموسيقى مرتفعة.

وما أن وصلت الشرطة للمكان تفرق الجمع، وهرب أغلب الحضور من مخارج الطوارئ في المبنى.

وتمكنت الشرطة من توقيف 11 شخصا فقط، وبدأت استجوابهم الأحد.

وتحظر السلطات النمساوية التجمعات من بين عدة إجراءات لحصار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ورغم تطبيق إجراءات صارمة منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تتمكن السلطات النمساوية من حصار الفيروس حتى اليوم.

والأحد، سجلت النمسا 2123 حالة إصابة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة.