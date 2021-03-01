هاتف جديد من أوبو.. Reno5 K 5G ثورة تقنية تفتقد "ذاكرة خارجية"

أعلنت شركة أوبو الصينية، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق هاتفها الذكي Reno5 K 5G الجديد.

وأوضحت أوبو الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة AMOLED بدقة FHD+ وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Reno5 K 5G الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة وتعمل بدقة 1080p+ وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وينبض بداخل هاتف أوبو الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 750G مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم هاتف أوبو بطاقات الذكرة الخارجية.

ويعتمد الهاتف الذكي Reno5 K 5G الجديد على العديد من المزايا الخاصة بالموديل Reno5 5G مثل الشاشة فائقة الوضوح بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز ومعدل أخذ العينات اللمسي 180 هرتز ودرجة السطوع 430 نيت، والتي يمكن أن تصل إلى 600 نيت تحت أشعة الشمس أو 750 نيت مع عرض محتويات HDR.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي Reno5 K 5G الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل وكاميرا رباعية على الجانب الخلفي، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية.

ويزخر الهاتف الذكي Reno5 K 5G الجديد ببطارية سعة 4300 مللي أمبير، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 65 واطا بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، ويعتمد هاتف أوبو على نظام ColorOS 11.1 استنادا إلى نظام جوجل أندرويد 11.