أول سفير إماراتي يصل إسرائيل واحتفاء يسبق الزيارة

وصل السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، في أول زيارة منذ توليه المنصب.

وعشية وصوله، رحبت الخارجية الإسرائيلية، بالزيارة التي تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، متمنية له النجاح في مهمته.

ترحيب جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية حسن كعبية، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية"، اعتبر فيه أن وصول السفير إلى تل أبيب "يؤكد استمرار انطلاق قنوات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بقوة كبيرة".

وحسب جدول الزيارة التاريخية المعلن عنه، من المقرر أن يلتقي آل خاجة عددا من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكينازي.

إلى جانب ذلك، سيقدم أول سفير إماراتي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، اليوم الإثنين.

وفيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن أمله في فتح السفارة الإماراتية في إسرائيل "قريبا"، أكد أن هذه الخطوة "ستكون بمثابة انطلاق جديد في العلاقات بين البلدين".

انفتاح وازدهار

واستبق السفير الإماراتي لدى إسرائيل، زيارته هذه، بوصفها "بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل".

والشهر الماضي، أدى محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية، كأول سفير للإمارات في ‫إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خطوة جاءت في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي لاقت ترحيبا إقليما ودوليا واسع النطاق.

معاهدة التحق بركب قطارها ثلاث دول في غضون أقل من 4 أشهر، ما يعبد الطريق أمام مسار سلام شامل بالشرق الأوسط لا يستثني فلسطين، في مرحلة وصفها خبراء بمثابة بزوغ "فجر أوسط جديد"، خصوصا أنها جاءت بعد نحو 3 عقود من اتفاق مماثل مع الأردن في 1994، وقبلها مصر عام 1979.