أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الإثنين 1 مارس 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الأحد.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.14 دينار.



أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.18 دينار.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.1 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.86.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.20.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.48 للبيع و4.46 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي 5.41 للبيع و5.38 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 207 دنانير ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 241.5 دينار ليبي.



وسجل الذهب عيار 22 نحو 261 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 276 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.35 دينار ليبي.