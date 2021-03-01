وزير خارجية إسرائيل مستقبلا السفير الإماراتي: يوم تاريخي نحو تعزيز السلام

"يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام بين الدول والشعوب".. هكذا وصفت إسرائيل لحظة وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب.

احتفاء جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لدى لقائه السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة، الذي وصل اليوم الإثنين، لتقديم أوراق اعتماده.

وقال أشكينازي خلال اللقاء إن "الإمارات تلعب دورًا مهمًا في قيادة التغيير الذي أحدثته اتفاقيات ابراهيم في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن فتح الممثليات الإسرائيلية في أبوظبي ودبي وسفارة الإمارات في إسرائيل "ضروري لتوطيد العلاقات وتعزيز السلام".

مضيفا "أمامنا فرصة تاريخية لتقديم نموذج من السلام الدافئ والشامل بين الدول والشعوب. ويسعدني أن أرى هذا الدفء السريع للعلاقات بين الدول، وتحقيق رؤية السلام بين الثقافات والشعوب".





وفي وقت سابق اليوم، وصل آل خاجة إلى. إسرائيل، لتقديم أوراق اعتماده كأول سفير إماراتي لدى تل أبيب، كإحدى ثمار معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في سبتمبر/أيلول الماضي.



في هذه الأثناء، كتبت السفير الإماراتي في تغريدة على "تويتر" أنه وصل اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

وحول لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، أوضح آل خاجة أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.