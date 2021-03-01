العراق يتأهب أمنيا لزيارة بابا الفاتيكان بهذه الخطة

قبيل أيام على الزيارة التاريخية التي يبدأها بابا الفاتيكان للعراق، بدت التحضيرات وكأنها خلية نحل استعداداً لهذا الحدث غير المسبوق.

فاليوم الإثنين، ناقش مؤتمر أمني واسع برئاسة قائد عمليات بغداد، تأمين زيارة البابا فرنسيس، المقررة الجمعة المقبلة والتي تستمر لمدة أربعة أيام.



وقال المكتب الإعلامي لقيادة عمليات بغداد، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، ترأس مؤتمرا أمنيا موسعا في مقر قيادة الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبحضور قائد الفرقة وضباط الركن وآمري الألوية، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وضباط ركن قيادة عمليات بغداد".

وأوضح البيان أن المؤتمر تناول عرض الخطة الأمنية الخاصة بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، وتوزيع وانتشار القطعات الأمنية.

وأكد قائد العمليات على "توخي الحيطة والحذر خلال تنفيذ الخطة الأمنية، وإعطاء الأهمية القصوى لما تمثله هذه الزيارة من أهمية على المستوى الدولي، وإيصال رسالة واضحة للعالم حول الأمن في العراق".

ووجه بـ"انتشار القطعات الأمنية حسب الخطة المرسومة للزيارة، والتأكيد على تعاون القوات الأمنية مع المواطنين".

وشدد على ضرورة التعاون مع القنوات الفضائية، والوكالات الإعلامية "لنقل هذا الحدث للعالم، وعكس صورة إيجابية مشرفة عن العراق وجيشه".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن زيارة البابا ما زالت قائمة وهنالك رغبة كبيرة من الفاتيكان لتحقيقها في موعدها المعلن.

تأكيد جاء عقب إعلان سفير الفاتيكان في العراق ومنسق الزيارة البابوية، ميتجا ليسكوفار، إصابته بفايروس كورونا والتقييد بالعزل الصحي مع عدد من الموظفين بالسفارة.