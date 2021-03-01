10 قضايا رشوة هزت العالم.. التاريخ الأسود للفساد

ينخر الفساد في عظام أكثر من ثلثي دول العالم، بحسب ما جاء في تقارير مؤشر الفساد الحالي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وتمتلئ سجلات التاريخ بالكثير من حالات الفساد، والتي يعد أحد أشهر أوجهها الرشوة التي تضرب صلب العديد من الدول والشركات.

وسلط موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي الضوء على أشهر قضايا الفساد في العالم، والتي ترتبط بأسماء شركات عالمية تعمل في مجالات متعددة منها الطيران والطاقة والسيارات والبناء والأسلحة وأسواق المال والأدوية والصناعة.

ونرصد في التقرير التالي أكبر قضايا الرشوة في العالم خلال العصر الحديث.

تورطت شركة إيرباص الأوروبية في أكبر قضية رشوة في تاريخ الشركات، حين دفعت أكثر من 5 مليارات يورو لبعض الجهات بفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للفوز ببعض العقود.

وقد التزمت الشركة بسداد غرامات تقدر بـ 3.9 مليارات دولار من أجل تسوية القضية.

سددت أحد أكبر شركات الأدوية في العالم غرامة قدرها 3 مليارات جنيه لتسوية قضية التورط في دفع رشاوي ضخمة للأطباء من أجل التوصية بأدويتها.

وحققت الشركة البريطانية مكاسب تقدر بنحو 25 مليار دولار جراء هذه الرشاوي.

ترويكا لوندروما هو مصطلح أطلق على عدد 70 شركة وهمية تم تأسيسها بغرض غسل أموال ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.

هذه الأموال انتقلت من روسيا إلى الدول الغربية من أجل إدخالها في عمليات غسيل أموال ضخمة، ولإتمام هذه المهمة تم سداد رشاوي كبيرة.

قام عملاق الصناعة الألماني بدفع رشاوي تربو على 1.3 مليار دولار داخل البلاد وخارجها من أجل اقتناص عدة عقود.

وقد فرضت عليها السلطات الأمريكية والألمانية غرامات تتجاوز 800 مليون دولار في 2008، كعقاب على ممارسات الفساد.

دفعت شركة البناء البرازيلية أودبريشت رشاوي تزيد على 788 مليون دولار في 13 دولة بأمريكا اللاتينية خلال الفترة من 200 حتى 2016، في سبيل تأمين عقود أعمال ضخمة.

وبسبب هذه الرشاوي تم معاقبة المدير التنفيذي للشركة بالسجن لمدة 20 عاما، ثم تقدمت أودبريشت بطلب إفلاس في عام 2019.

هي واقعة فساد كبرى تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق، حين تم اكتشاف في عام 2015 تحويل صندوق التنمية الماليزي "1MDI" نحو 700 مليون دولار إلى حساباته المصرفية الخاصة.

وأثناء التحقيقات تم العثور على أموال وأصول في منزل نجيب بعشرات الملايين من الدولارات.

وقد واجه الصندوق مديونية ضخمة تقدر بـ 12 مليار دولار بسبب الفساد.

وجهت السلطات الأمريكية والبريطانية إلى شركة بي إيه إي سيستمز العملاقة بالصناعات الجوية والدفاعية تهمة دفع رشاوي لعقد صفقات أسلحة في عدة دول منها جنوب أفريقيا وتشيلي وتنزانيا ورومانيا.

وعلى الرغم من إنكار الشركة هذه التهمة إلا أنها رضخت في النهاية ودفعت 400 مليون دولار للولايات المتحد و30 مليون دولار للمملكة المتحدة.

تم اتهام شركة كيلوج براون آند روت الأمريكية العاملة في مجال البناء بدفع رشاوي بمليارات الدولارات في نيجيريا للحصول على عقود أجنبية.

وقد واجهت الشركات عدة عقوبات منها الحكم على المدير التنفيذي السابق بالسجن لمدة 30 شهرا، وتوقيع غرامة بقيمة 402 مليون دولار.

تورطت شركة توتال الفرنسية في دفع العديد من الرشاوي، منها 60 مليون دولار في إيران، و15 مليون دولار في إيطاليا.

وعلى الرغم من تحقيق شركة النفط العملاقة أرباحا تصل إلى 150 مليون دولار من هذه الأعمال، إلا أنها تكبدت في النهاية غرامات تبلغ 400 مليون دولار.

أثبتت السلطات الأمريكية تورط شركة دايملر الألمانية صاحبة علامة سيارة مرسيدس الشهيرة في دفع رشاوي خلال الفترة من 1998 و2008 بالبلاد، وتم معاقبتها بدفع غرامة ناهزت 185 مليون دولار.

كما تورطت الشركة في دفع أكثر من 56 مليون دولار رشاوي في نحو 200 مناسبة داخل 22 دولة على الأقل.