إسرائيل وسلطنة عمان.. مباحثات حول تعزيز السلام

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الإثنين، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، سبل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان ، عقب اتصال هاتفي مع نظيره العماني، إنه "كان من الجيد التحدث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".



وأضاف: " جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع أشكنازي: "اتفقنا على الحفاظ على قناة اتصالنا المباشرة وزيادة تعزيز التعاون".

ولا تقيم سلطنة عمان علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ولكن تجري اتصالات ولقاءات بين مسؤولين من البلدين.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن أشكنازي غادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية من أجل تلقي الاتصال نظيره العماني بدر البوسعيدي.