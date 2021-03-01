بحث وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الإثنين، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، سبل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان ، عقب اتصال هاتفي مع نظيره العماني، إنه "كان من الجيد التحدث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".
وأضاف: " جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وتابع أشكنازي: "اتفقنا على الحفاظ على قناة اتصالنا المباشرة وزيادة تعزيز التعاون".
ولا تقيم سلطنة عمان علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ولكن تجري اتصالات ولقاءات بين مسؤولين من البلدين.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن أشكنازي غادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية من أجل تلقي الاتصال نظيره العماني بدر البوسعيدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل وسلطنة عمان.. مباحثات حول تعزيز السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.