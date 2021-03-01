"كهرباء دبي" تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر منشأة للطاقة

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية .

ودخلت هيئة كهرباء ومياه دبي القائمة العالمية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

و تسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة من ممثلي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.



وقال إن الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.





وأوضح، أن إجمالي قيمة أصول محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في مجمع محطات جبل علي تزيد عن 45 مليار درهم.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%.

وقال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي "أسهم تطبيق الهيئة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية والتقنيات الإحلالية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي واستخدام الطائرات من دون طيار وغير ذلك من تقنيات مبتكرة إلى تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 33.41%، الأمر الذي حقق وفورات مالية ضخمة".

وتستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أحدث التقنيات في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتعمل الهيئة على توسعة المجمع بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد.



وفي عام 2019، أنجزت الهيئة مشروع توسعة المحطة "إم"، أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات.

وقد وصلت التكلفة الإجمالية للمحطة مع التوسعة إلى أكثر من 12 مليار درهم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية 2.885 ميجاوات من الكهرباء و140 مليون جالون من المياه المُحلَّاة يومياً.

وحقق قطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي الريادة العالمية في مجال التشغيل والأداء، وقد صنفت مؤسسة ماكنزي العالمية الهيئة، ممثلة بالقطاع، ضمن أفضل 5 محطات على مستوى العالم في تقييم شمل 60 شركة من نخبة الشركات العالمية التي لديها محطات تعمل بنظام الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه.

حيث بلغت نسبة الاستخدام الأمثل للوقود بين 80%،و90%، وهي ضمن النسب الأعلى عالمياً.

وتسهم إنجازات الهيئة في تعزيز ريادة دبي في مجال توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مكانة الإمارة كمركز جذب لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.