سفير السعودية : تقرير واشنطن بشأن خاشقجي "لا يستند لأدلة"

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا يستند لأدلة. وتابع المعلمي، قائلا إن "تقرير المخابرات الأمريكية حول واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة".

وأضاف على "تويتر"، إن "التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول". ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان "تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات.. القضية أغلقت". وأثار التقرير الأمريكي ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، حيث توالت ردود الفعل الخليجية والعربية والإسلامية الرافضة لما جاء فيه من استنتاجات واهية. والجمعة، أعلنت السعودية، رفضها القاطع للتقرير المقدم للكونجرس حول مقتل خاشقجي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "‎حكومة السعودية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

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