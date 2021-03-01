موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. جديد قضية "غصن" ونفط إيران

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

قال محام إن رجلا ِأمريكيا وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان جرى تسليمهما إلى السلطات اليابانية في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة.

أعلن لبنان الإثنين، عن تشكيل لجنة مصرفية، ستقًيم ما إذا كانت البنوك حققت أهداف رأس المال والسيولة.

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بتأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

بدأت شركة أبل الأمريكية في تجاوز تداعيات كوورنا، وأعلنت عن فتح جميع متاجرها في أمريكا للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

أشارت بيانات حديثة إلى تراجع صادرات إيران النفطية بشكل كبير خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بفعل العقوبات الأمريكية.

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي.

كشفت الحكومة العراقية، الإثنين، عن حجم إيرادات البلاد النفطية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.