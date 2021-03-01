موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. تجربة فريدة بالسعودية ومفاجأة عمان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
لتقديم تجربة فريدة لروادها في المستقبل، وقعت "أمالا" مذكرة تفاهم مع "السعودي للبرمجة" في مجال الذكاء الاصطناعي.
مسفاة العبريين، تمثل واحدة من القرى الجميلة التي تقع في ولاية الحمراء بسلطنة عمان، والتي نجحت في توظيف التراث لتتحول إلى مقصد سياحي.
أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى السودان، حيث ستبدأ اعتباراً من 9 مارس (آذار) الجاري تشغيل رحلة يومية إلى الخرطوم.
أعلنت، مصر، والأردن، والعراق، الإثنين، عن خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث، بسعر تذكرة 130 دولارا، لتسهيل حركة العمالة والطلبة.
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