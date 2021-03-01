ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة فورد النقاب عن سيارتها Explorer الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الهجين Plug-in. أعلنت شركة لكزس عن إطلاق النسخة الرياضية IS 500 F Sport Performance الجديدة مع تجهيزها بمحرك السحب الطبيعي V8. أطلقت "سوبارو" الجيل الجديد من سيارتها Outback، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV. بعد تقديم بورش تايكان في أواخر 2019، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى بدأ المتحمسون في التساؤل.. متى يتم إصدار سيارة كروس توريزمو؟



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أول SUV من "سوبارو" وأسطورة الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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