أسعار الذهب اليوم.. "الأصفر" يتراجع أمام مكاسب "الأخضر"

انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات الإثنين، حيث تضرر المعدن النفيس من تعافي الدولار ومكاسب الأسهم.

وتخلت أسعار الذهب عن مكاسب بلغت أكثر من 1%، وأغلقت على انخفاض الإثنين مع ارتفاع الدولار وتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وسجل الذهب في السوق الفورية 1724.50 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.52% في نهاية جلسة التداول بعد أن كان قفز 1.1% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1723 دولارا للأوقية.

ووفقا لرويترز، قال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الرؤية لتعافي الاقتصاد وتراجع الدولار من مستوياته المنخفضة التي هبط إليها مؤخرا وأداء جيد لأسواق الأسهم.. في هذا المناخ يتراجع الطلب على الذهب."

"لكن على الوجه الآخر للعملة، نحن نرى تحفيزا إضافيا بقيمة 1.9 تريليون دولار يجري ضخه في الاقتصاد ومن المحتمل أننا قد نشهد بيئة تضخمية يميل فيها الذهب إلى إظهار أداء جيد".

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بينما عزز التفاؤل بشأن التحفير الاقتصادي وتطورات إيجابية على صعيد لقاحات كوفيد-19 شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية الأوسع.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة.

ومما كبح الضغوط على المعدن الأصفر تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في عام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.20% إلى 26.57 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.96% إلى 2362.70 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2% إلى 1185.70 دولار للأوقية.