إصابة 5 مدنيين في سقوط مقذوف حوثي بجازان السعودية

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الإثنين، إصابة 5 مدنيين في سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن، تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من اليمن تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وتابع في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة.
وأشار إلى أن المقذوف أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 مقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى.
ولفت أيضاً إلى تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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