البنتاجون يعلن حصيلة الغارة على الحدود السورية العراقية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الإثنين، حصيلة الغارة التي شنّتها الخميس الماضي على منشآت عسكرية شرقي سوريا.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي "في الوقت الراهن نعتقد أنّه، على الأرجح، مقتل أحد أفراد الميليشيا وأصيب عنصران آخران بجروح".
ولم يشر كيربي إلى أي خسائر محتملة في صفوف المدنيين، لكنّه أكّد أنّ 9 مبانٍ دمّرت في الضربات الصاروخية الدقيقة التي استهدفت الموقع القريب من مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق.
وسبق للجيش الأمريكي أن أعلن أنّ الموقع الذي استهدفته الغارة كانت تستخدمه جماعات عراقية مسلّحة مدعومة من إيران.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكّد فجر الجمعة، أنّ 22 مسلّحاً عراقياً موالين لإيران، غالبيتهم من كتائب حزب الله، قتلوا جرّاء القصف الأمريكي.
واعترفت مليشيا كتائب حزب الله في العراق، الجمعة الماضية، بمقتل أحد عناصرها في القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية.
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