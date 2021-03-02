صور وفيديو.. ولادة "إنسان غاب" مهدد بالانقراض في أمريكا

وُلد حيوان جديد من فصيلة إنسان الغاب السومطري المهددة بالانقراض في مدينة نيو أورلينز الأمريكية في مفاجأة سارة لحراس حديقة الحيوان.

وكان الحراس ينتظرون قدوم المولود الجديد في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار.

ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم ريس (12 عاما) وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر.





وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية إنه لم يقع الاختيار بعد على اسم الصغير الذي وُلد يوم الأحد، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.

وأفاد معهد أودبون بأن والد الصغير يدعى جامبي وجاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018 وإنه "يُصنف من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثيا في أمريكا الشمالية".





وإنسان الغاب السومطري واحد من 3 أنواع من إنسان الغاب الطويل الشعر.





ويعيش أقل من 14 ألفا من حيوان إنسان الغاب في البرية بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا التهديد بسبب خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل هناك، مما يجعله من الأنواع "المهددة بالانقراض" وذلك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.



