سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.. قفزة جديدة لـ"الأخضر"

ارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتراوح دولار السوق السوداء في لبنان ما بين 9800-9850 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلن المصرف المركزي في لبنان عن وضع خارطة طريق للإجراءات المرتبطة بتطبيق القرار الذي كان قد فرضه على البنوك لزيادة رأسمالها.

وفي بيان له قال المصرف المركزي أمس الإثنين "إنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

البنك المركزي

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة



وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة.