أسعار الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، لدى السوق غير الرسمية "السوداء".

وتراجع سعر الدينار الجزائري، في السوق الموازية" السوداء، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

أسعار السوق السوداء

وارتفع سعر العملة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لدى السوق السوداء، إلى نحو 216.83 دينار للشراء، و219.24 دينار للبيع، مقابل 210 دنانير للشراء، و213 دينارا للبيع أمس.

كما زاد سعر الدولار لدى السوق الموازية "السوداء" إلى نحو 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع، مقابل 171 دينارا للشراء، و174 دينارا للبيع.

بينما صعد سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية، إلى نحو 250.59 دينار للشراء، و253.37 دينار للبيع.

أسعار العملات في البنوك

وتراجع سعر اليورو، لدى بنك الجزائر المركزي، إلى نحو 160.57 دينار للشراء، و160.62 دينار للبيع، مقابل 161.18 دينار للشراء، و161.21 دينار للبيع، أمس.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار لدى بنك الجزائر المركزي إلى نحو 133.03 دينار للشراء، و133.04 دينار للبيع، مقابل نحو 132.73 دينار للشراء، و132.57 دينار للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني، لدى بنك الجزائر المركزي، إلى نحو 186 دينارا للشراء، و186.05 دينار للبيع، مقابل 184.50 دينار للشراء، و184.84 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم

وارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع، مقابل نحو 44 دينارا للشراء، و45 دينارا للبيع، أمس.

وزاد سعر الريال لدى بنك الجزائر المركزي، إلى نحو 35.46 دينار للشراء و35.47 دينار للبيع، مقابل 35.32 دينار للشراء و35.33 دينار للبيع، الأحد.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع، مقابل 44 دينارا للشراء، و46 دينار للبيع، أمس.

وصعدت العملة الإماراتية، لدى المركزي الجزائري، إلى نحو 36.21 دينار للشراء، و36.22 دينار للبيع، مقابل 36.06 دينار للشراء، و36.07 دينار للبيع، أمس.

قرارات مهمة لتنويع الاقتصاد

وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

وخفضت البنوك الجزائرية الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 3% إلى 2%، للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.

وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.

وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتماشى من السياسية الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.