"زووم" تتوقع مزيدا من هدايا كورونا في 2021.. أرباح خيالية

تتوقع شركة "زووم" استمرار النمو القوي لنشاطها خلال العام الجاري بعد ازدهاره بقوة في 2020، بسبب قيود جائحة كورونا.

وتستهدف شركة "زووم" منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، زيادة مبيعاتها خلال العام المالي الجاري بنسبة 42% على الأقل.



ورحب المستثمرون بالتوقعات والنتائج ربع السنوية الأخيرة للشركة مساء أمس الإثنين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11% في التعاملات بعد انتهاء ساعات التداول الرسمي في بورصة الأوراق المالية.

وزادت الإيرادات السنوية للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.65 مليار دولار مقابل 623 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة سنوية قدرها 326% بحسب بيان الشركة.

وتمثل الأرقام الأخيرة نتائج العام المالي ككل الذي انتهى في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

والسؤال المهم الآن هو هل يمكن أن تواصل شركة زووم نموها، أم أنها استنفدت كامل طاقة سوقها خلال ازدهارها وقت الجائحة.

في الوقت نفسه بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 882.5 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الأرباح خلال الربع الأخير من العام المالي إلى 260 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كانت أزمة كورونا قد وضعت زووم في مرحلة جديدة. وكانت الشركة قد تأسست في الأصل لتقديم خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات. ولكن الجائحة وإجراءات الإغلاق التي أدت إليها دفعت المستخدمين إلى البحث عن زووم واستخدامه في حالات مختلفة، من الحوارات الأسرية وحتى دروس تعلم اليوجا.