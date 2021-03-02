السفارة الأمريكية بالرياض تدين القصف الحوثي على جازان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القصف الحوثي الذي طال مدينة جازان، جنوبي السعودية، داعية المليشيات الموالية لإيران إلى وقف اعتداءاتها.
إدانةٌ جاءت على لسان السفارة الأمريكية بالسعودية، في تغريدة لها على حسابها الخاص في "تويتر".
وقالت السفارة: "ندين الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".ودعت السفارة، المليشيات الانقلابية إلى "وقف هجماتها ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، سقوط مقذوف أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.
وأسفر الهجوم الحوثي عن إصابة 5 مدنيين، نتيجة تطاير الشظايا، حيث جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
كما ألحق الاعتداء أضرارا مادية بمنزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية، إثر الشظايا المتطايرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكثفت مليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة من هجماتها تجاه السعودية، مستهدفة المدنيين، في اعتداءات أدانتها دول العالم، وسط دعوات لردع أذرع إيران وخطرها بالمنطقة.
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