مصدر بالخارجية السودانية: السيسي يزور الخرطوم السبت وسد النهضة يتصدر المباحثات

كشف مسؤول بالخارجية السودانية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، عن زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للخرطوم السبت المقبل، وهو ما لم تؤكده القاهرة حتى اللحظة.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لحساسية موقعه بالخارجية، إن الرئيس السيسي "سيزور الخرطوم، السبت، في زيارة تبحث عدة ملفات في مقدمتها سد النهضة وأزمة الحدود مع إثيوبيا".

وإلى جانب الملفين السابقين، "سيبحث السيسي في مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قضايا المنطقة"، بحسب المصدر نفسه.

وشدد المصدر الدبلوماسي، في حديثه لـ"دوت الخليج الإخبارية"، على أن "السودان ومصر يعتبران تشغيل سد النهضة دون اتفاق، مهددا خطيرا للأمن المائي في البلدين".

وحتى كتابة هذه السطور لم تؤكد القاهرة أو تنفِ زيارة السيسي للسودان.

لكن في حال تمت الزيارة، ستكون الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسودان، بعد سقوط نظام الإخوان بقيادة الرئيس السابق عمد البشير، عام 2019.

وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، فضلا عن الاجتماعات الثلاثية التي لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

والجمعة الماضية، أعربت الحكومة الإثيوبية عن أملها في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة قبيل موسم الأمطار، الصيف المقبل.

وهو ما جاء في مكالمة هاتفية أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، مع وزير خارجية النرويج، إين إريكسن سوريد.