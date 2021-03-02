البرهان إلى أوغندا الأربعاء و"النهضة والحدود مع إثيوبيا" على أجندته

كشف مصدر حكومي عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إلى أوغندا، غدا، لإجراء مباحثات حول قضايا المنطقة و"سد النهضة".

وقال المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" -مفضلا عدم ذكر اسمه- إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان "سيزور أوغندا غدا الأربعاء، لإجراء. مباحثات مع الرئيس يوري موسفيني حول قضايا المنطقة وسد النهضة وأزمة الحدود مع إثيوبيا".

وأضاف أن الزيارة "ستتناول قضايا أخرى ذات أهمية بالقارة الأفريقية، إلى جانب ما قامت به الحكومة السودانية من إجراءات لعملية الانتقال الديمقراطي".

وحتى الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، لم تؤكد أو تنف الخرطوم، زيارة البرهان لأوغندا.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان توترا، حيث أعلنت الخرطوم استعادتها منطقة سيطرت عليها أديس أبابا منذ 25 عاما.

وهو ما رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان، ودعت لسحب القوات إلى مواقعها السابقة على الحدود قبل التحركات التي بدأت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحتى اليوم، فشل البلدان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات لحل الأزمة.