السيسي: أمن واستقرار السودان جزء من أمن مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان بالقاهرة.

وشدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت من حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي حقوق دولتي المصب، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.

وطالبت مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة، مؤكدين تمسكهما بمقترح "رباعية دولية" تقود الملف.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم، نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، في أول زيارة لها للقاهرة منذ توليها منصبها في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين، وفق بيان مشترك.

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.