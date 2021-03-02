سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، في الأسواق المحلية.

وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، زاد متوسط سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1450 دينارا للشراء، و1457.5 دينار للبيع، مقابل نحو 1445 دينارا للشراء، و1455 دينارا للبيع، أمس.

ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وخفض المركزي العراقي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

مبيعات المركزي

وتراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي، من العملة الأجنبية للمصارف، اليوم الثلاثاء، تراجعا بنسبة 10.18% إلي نحو 125.322 مليون دولار تقريبا، مقابل مبيعات بلغت نحو 139.530 مليون دولار.

وأفادت النشرة اليومية لمزاد البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملات الأجنبية الخميس الماضي، أن "البنك المركزي قام بتغطية تلك المبيعات بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 125.322 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية للبنوك صفرا.

وأوضح، المركزي العراقي أن "18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج".

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

انتعاش النفط

واستبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران، إن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلاً بعد تغيير سعر الصرف الذي ساهم بتقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والأجنبية، لافتاً إلى أن تغيير سعر الصرف سوف يساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22%.

ورجحت اللجنة المالية النيابية في العراق، منتصف الشهر الماضي، إمكانية سد عجز مشروع موازنة العام الحالي، من فارق سعري النفط المعتمد والبالغ 45 دولارا، والأسعار الجارية.

وتتجاوز نسبة العجز في مشروع موازنة 2021، الـ17 مليار دولار، بعد التعديلات التي ضمنتها اللجنة المالية النيابية قبيل إعادة إرسالها إلى الحكومة قبل أيام تمهيداً للتصويت على إقرارها.

تخفيض الدينار

وخفض العراق قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.

وقرر البنك المركزي العراقي آنذاك تحديد مستوى 1460 دينارا لكل دولار، سعرا لبيع العملة الأجنبية للمصارف.

ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار.