ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت شركة "تويتر" أنها بدأت في استهداف التضليل المعلوماتي المتعلق باللقاح على منصتها للتواصل الاجتماعي، بتطبيق لائحة عقوبات صارمة. عادت أجهزة "بلاي ستيشن 5" إلى صدارة المشهد مجددا، ولكن هذه المرة ليست بتحديثات جديدة، إنما بكونها صانعا للعملات المشفرة. تعتزم "أنستقرام" أن تلتحق بموجة المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على المنصات الاجتماعية، حاذية بذلك حذو شركتها الأم فيسبوك. تستعد شركة شاومي الصينية للإعلان عن سلسلة الهواتف الجديدة "Redmi Note 10"، التي تدعم تقنية الشحن السريع.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. معركة "تويتر" ومفاجأة "بلاي ستيشن 5" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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