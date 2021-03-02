"واضحة وفورية".. فرنسا تحاصر نووي إيران

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن "قلقه العميق" إزاء موقف إيران بشأن برنامجها النووي.
وفي اتصال هاتفي، طالب الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني حسن روحاني بتقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه.
في السياق، قال وريز الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأوضح لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن القرار "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.
كما كشفت الوكالة أن طهران تملك كمية من اليورانيوم المخصب تفوق بـ14 مرة المسموح به في الاتفاق النووي، كما رفعت نسبة التخصيب إلى 20% وهي نسبة حرجة تمكن إيران من الوصول إلى سلاح نووي في أشهر قليلة.
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