أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يعوض خسائر الصباح

صعدت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بالتزامن مع عودة المعدن النفيس للارتفاع عالميا.

وعوضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الثلاثاء، خسائرها التي تكبدتها في تعاملات الصباح.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل حاد خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، بعد انهيار أسعار المعدن الأصفر عالميًا، مقابل ارتفاع قوي للدولار الأمريكي وأسواق الأسهم، بالإضافة إلى عوائد السندات طويلة الأجل المرتفعة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 جنيها، و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل نحو 874.25 جنيه، مقابل نحو 870.28 جنيه، في تعاملات صباح الثلاثاء، ليزيد نحو 4 جنيهات خلال ساعات.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ختام تعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 765 جنيها، مقابل نحو 761.49 جنيه، في تعاملات الصباح، ليرتفع نحو 3.50 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، نحو 655.75 جنيه، مقابل نحو 652.71 جنيه، ليعوض خسائره في الصباح.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال تعاملات مساء الثلاثاء، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، نحو 510 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 437.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 327.75 جنيه.

وجاء تدهور أسعار الذهب في مصر إثر انخفاض الأسعار عالميا لأدنى مستوى في الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

ويفضل المستثمر المصري اقتناء الذهب عيار 21، باعتباره الوعاء الادخاري الأكثر أمانا والأقل تكلفة في المصنعية، نظرا لأنه معدن ليّن ويسهل تشكيله لأشكال متنوعة من المشغولات الذهبية.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال التعاملات مساء الثلاثاء، إلى نحو 1737 دولارا، مقابل نحو 1718.28 دولار في تعاملات الصباح.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 6120 جنيها، مقابل 6091 جنيها في تعاملات الصباح.

ويتوقع خبراء أسواق المال أن يواصل سعر الأوقية الهبوط إلى مستويات متدنية تتراوح بين 1650 دولار، و1600 دولار، خصوصا بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، بشأن النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي، والتأثير الطفيف لحزمة التحفيز الأمريكية المقرر طرحها بواقع 1.9 تريليون دولار على معدلات التضخم.