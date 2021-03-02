رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بفرض الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد اثنين من قادة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن القياديين الاثنين التابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية وقفا خلف استهداف المدنيين، والسفن التجارية في المياه الدولية، ودول الجوار وتسببا في تأجيج وإطالة أمد الحرب بالبلاد.
وأكدت، في بيان، نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، رفض مليشيات الحوثي الاستجابة لدعوات السلام واستمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة، أدى لإطالة أمد الحرب وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوطات على هذه المليشيات الإرهابية لوقف سلوكها الإجرامي وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والآمنين في مأرب وكافة المناطق اليمنية وبما يكفل تحقيق السلام في اليمن.
وفي وقت سابق الثلاثاء، عاقبت، واشنطن، قياديين من مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء ارتكابهما جرائم إرهابية، وشنت هجوما على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات جديدة على قياديين اثنين بمليشيات الحوثي، مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين يمنيين وسفن تجارية في المياه الدولية.
وأوضحت وزارة الخزانة، أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز مساءلة قادة مليشيات الحوثي عن جرائمهم التي فاقمت معاناة الشعب اليمني".
وهاجمت واشنطن، النظام الإيراني مؤكدة أنه "يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يرحب بالعقوبات الأمريكية ضد قادة الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.