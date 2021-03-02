موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. إفلاس الخطوط التايلاندية ورحلات مصراتة وبنغازي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

استقبل مركز "جاليريا جزيرة المارية" بأبوظبي أكثر من 22 مليون زائر خلال العام 2020.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، الثلاثاء، مجموعة من الاستثناءات من الحجر المؤسسي (فقط).

أدرجت مجلة فوربس الأمريكية، في تقرير لها، الثلاثاء، "عين دبي" ضمن قائمة أفضل الأماكن للزيارة خلال عامي 2021 و2022.

قدمت شركة الطيران التايلاندية تاي إيروايز إنترناشيونال (شركة وطنية) إلى محكمة التفليسة التايلاندية، الثلاثاء، لإعادة هيكلة ديونها.

أعلنت شركة طيران ليبية عن فتح باب الحجر لأولى الرحلات بين مدينتي مصراتة وبنغازي بعد انقطاع 5 سنوات.

تكثف دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي جهودها مع شركائها لتعزيز مكانة دبي كأحد أكثر الوجهات أمانًا في العالم للسياح.