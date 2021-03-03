إنجازات قياسية لنظام المدفوعات السعودي الرقمي في عام الجائحة

حقق نظام المدفوعات السعودي الرقمي، إنجازات قياسية في عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وأكد فهد العقيل، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، أن من أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2020، هو تضاعف عدد المتاجر الداعمة لقبول خدمة مدى للتجارة الإلكترونية، أكثر من 3.5 أضعاف خلال عام الجائحة.

تعزيز المدفوعات الرقمية

وأوضح خلال حديثه لوكالة الأنباء السعودية، أن "المدفوعات السعودية"، تعمل على الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتيسير حركة التبادل التجاري، باعتبارها إحدى دول مجموعة العشرين(G20).

وأضاف: أن ذلك يتم عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة، وموثوقة، وتوافقية، تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد.

وأضاف، أن "المدفوعات السعودية"، مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، كونها مملوكة من البنك المركزي السعودي.

دور المركزي السعودي

وأضاف، أن "المدفوعات السعودية"، تعد جزءاً رئيساً من إستراتيجية البنك المركزي السعودي، في تحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تحقيق محاور برنامج تطوير القطاع المالي.

وتابع: وعلى رأس محاور برنامج تطوير القطاع المالي، مبادرة التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد وزيادة نسبة التعاملات المالية الرقمية، وتتولى المدفوعات السعودية تطوير نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها، وتأهيل بنيتها التحتية بشكل كامل لخدمة جميع مقدمي خدمات المدفوعات المرخصة بالسعودية.

نظام "سريع"

وحول نظام المدفوعات الفورية "سريع"، أوضح العقيل، أن النظام يؤمّن حاجات المستخدمين على مدار 24 ساعة، وأحد أنظمة الدفع الأكثر ابتكاراً، إذ يعالج الحوالات المالية التي تقلّ قيمتها عن 20 ألف ريال فورياً، وتصل الحوالة في ثوان معدودة إلى الحساب البنكي للمستفيد.

وأضاف، كما يوفر النظام مميزات أخرى للمستخدمين، كالمعرفات البديلة مثل "رقم الجوال أو الهوية الوطنية" التي يسمح النظام باستخدامها لتسهيل عملية التحويل "للمستفيد" وتكون بديلاً عن رقم الآيبان الذي كان هو المعرّف الوحيد المعتمد سابقاً عند إجراء الحوالات المالية بين البنوك المحلية.

الحوالات السريعة

وتابع: كما يوفر كذلك خدمات إضافية أخرى مثل: خدمة الحوالات السريعة التي يمكن من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى إضافة وتفعيل حسابه البنكي كما هو المعمول به سابقاً.

وفيما يتعلق بالنظام والحد اليومي للحوالات، أوضح أن مبلغ 20 ألف ريال هو الحد الأقصى لقيمة الحوالة المالية الواحدة التي تتم معالجتها عبر نظام "سريع" في العملية الواحدة، أي أن المستخدم يمكنه أن يقوم بتحويل 20 ألف ريال في عملية، ثم 20 ألف ريال في عملية أخرى، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 20 ألف ريال حتى تتم معالجتها عبر نظام "سريع" وتصل فورياً إلى حساب المستقبل في البنك المحلي الآخر.

وأفاد العقيل أن مبلغ 2500 ريال هو الحد الأعلى للحوالة السريعة، والمقصود بالحوالة السريعة هي الحوالة التي تتم دون إضافة وتفعيل المستفيد.

وأشار إلى أن نظام "سريع" يتيح إجراء عملية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد، وذلك بكتابة رقم الآيبان أو المعرف البديل لتنفيذ الحوالة فورياً مع ضرورة أن يكون الطرف المستقبل قد سبق وأن قام باعتماد معرفاته البديلة عبر القنوات البنكية الإلكترونية، ويمكن "للطرف المحول" تعديل هذا الحد ليكون 1000 ريال مثلاً، أو 500 ريال، ولا يسمح النظام بأن يكون أكثر من 2500 ريال.

أبرز الإنجازات

وتناول المدير التنفيذي أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2020، مبيناً أنها حققت نمواً في عمليات أجهزة نقاط البيع بنسبة 76%، ونمواً في قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 24%.

وتابع: كما حققت الشركة، معدل نمواً في عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية بنسبة 500%، ونمواً في عمليات مدى للتجارة الإلكترونية بنسبة 224%، ونمواً في عدد أجهزة نقاط البيع في السعودية بنسبة 65 %.

وأضاف، كما تجاوز عدد المتاجر الداعمة لقبول خدمة مدى للتجارة الإلكترونية أكثر من 9 آلاف متجر إلكتروني، وهو أكثر من 3 أضعاف عدد المتاجر التي كانت توفر الخدمة في نهاية 2019 الذي كان 2000 متجر.

الأسرع نموا بالعالم

وكشف أن السعودية، حصلت علي مرتبة الأسرع نمواً بالعالم في عدد نقاط البيع خلال المدة من 2012 إلى 2019، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 23%.

وأضاف، أن توسع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في السعودية، أدى إلى تحقيق نمو ثابت وملفت في حجم المعاملات الرقمية، تمثل في زيادة معدل النمو السنوي المركب للمعاملات غير النقدية (CAGR) بنسبة 35.7%، خلال المدة من 2015 إلى 2019.

وفي شأن الرؤى المستقبلية للمدفوعات السعودية قال العقيل: "نعمل في المدفوعات السعودية وفق خطة إستراتيجية واضحة، وهناك عدة مشروعات قادمة تعزز من عمل منظومة المدفوعات الوطنية بالسعودية وفق المعايير العالمية التي تسهم في تحقيق رؤية "المملكة 2030".