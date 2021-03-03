برلماني تركي مهدد بالحبس: أردوغان ينقلب على الديمقراطية

جدد برلماني معارض بتركيا رفضه لقرار الحبس الصادر بحقه، معتبرًا ممارسات الرئيس رجب طيب أردوغان، "انقلابًا على الديمقراطية".

جاء ذلك في رسالة وجهها عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى زملائه النواب ليكشف لهم فيها الظلم الذي تعرض له.

في 19 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي سبق، صدر بحقه عام 2018.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الثلاثاء، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، قال جرجرلي أوغلو في رسالته "بهذا القرار يواصل النظام الحاكم قمعه للمعارضة التي تسعى لكشف ممارساته التي لا تتفق مع أية قوانين".

وأضاف "قرار الحبس هو انقلاب كبير على البرلمان، وبالتالي إرادة الشعب، وكذلك ضربة موجعة لحقوق الإنسان" لافتًا أن "صدور هذا القرار وأنا أتمتع بحصانة برلمانية أمر يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين التي ينص عليها الدستور".

وتابع "وبهذه الخطوة فإن النظام الحاكم انتهك كافة حقوقي التي تنص عليها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، ويأتي على رأس تلك الحقوق الحصول على محاكمة قضائية عادلة".

وأشار جرجرلي أوغلو إلى أن "هذا الحكم صدر بسبب منشورات على موقعي فيس بوك وتويتر عام 2016، ووجهت لي تهمة الدعاية لمنظمة إرهابية، والانضمام إليها، ولقد واصلت محكمة الاستئناف نظر القضية رغم أني حصلت على الحصانة البرلمانية بعد فوزي بالانتخابات البرلمانية عام 2018".

ولفت أنه "في الوقت الذي يتحدث فيه النظام الحاكم عن اتجاهه لحزمة من الإصلاحات القضائية، كيف له أن يقنع الشعب بمصداقيته وهو يتخذ قرارًا كهذا بحق نائب برلماني، وناشط في مجال حقوق الإنسان، أعتقد أنه لا مصداقية لديه، وما يتجه إليها من إصلاحات لن تكون مقنعة".

ودأبت السلطات التركية على ملاحقة الأكراد والمعارضين في البلاد بزعم ترويجهم للإرهاب في ممارسة أدانتها عواصم غربية ومنظمات دولية.

وسبق أن لفت المعارض الكردي أن "تحرك النظام للحكم بشكل نهائي بخصوص قضية صدر بشأنها حكم أولي عام 2018، جاء بعد التصريحات الأخيرة التي انتقدت فيها العملية العسكرية التي شنها الجيش بمنطقة قاره شمالي العراق، والتي أودت بحياة 13 جنديًا"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.