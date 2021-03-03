أول هزيمة لبايدن.. سحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بعد رفض واسع بمجلس الشيوخ، في أول هزيمة للرئيس الديموقراطي.

وقال بايدن في بيان "لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".



وجاء التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريون المعتدلين بالإضافة إلى سيناتور ديموقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضدّ تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمّنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتّع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع لا سيّما وأنّه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

ومنذ الإعلان عن ترشيحها لتولّي هذا المنصب، أصبحت تاندين هدفاً لانتقادات من سيناتورات من الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنّهم غاضبين من الانتقادات العنيفة التي وجّهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها التقدّميون المقرّبون من السناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.

لكنّ رصاصة الرحمة على ترشيحها أطلقها في النهاية السيناتور الديموقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، الذي قال أواخر فبراير/ شباط "أعتقد أنه سيكون لتصريحاتها المتحزّبة بشكل مبالغ فيه تداعيات سامّة وسلبية على علاقة العمل المهمّة بين أعضاء الكونغرس ومدير مكتب الإدارة والموازنة المقبل"، مضيفاً "لهذا السبب لا يمكنني أن أؤيّد تعيينها".

ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها، ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتاً على الأقلّ.

ولدى الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أغلبية جدّ ضئيلة، إذ إنّهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50-50) لكنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس يمكنها التصويت حين تشاء، مما يمكّنها عند الاقتضاء من ترجيح الكفّة لصالح حزبها الديموقراطي.

ويعني ميزان القوى هذا أنّ انشقاق أي سيناتور ديموقراطي لا بدّ وأن يعوّض بصوت سيناتور جمهوري، وقد حاول البيت الأبيض إقناع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت لتاندين، لكنّ محاولته فشلت على ما يبدو.