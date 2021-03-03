السعودية توقف 3 ضباط من الحرس الملكي بتهمة الفساد

أوقفت السلطات السعودية، الثلاثاء، 3 ضباط من الحرس الملكي بتهمة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الثلاثاء، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.



ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول بالهيئة السعودية قوله، إن السلطات السعودية أوقفت 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال، ووافدا من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم.

وجاء الإيقاف نتيجة لمخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها.





وأشار المصدر المسؤول بالهيئة السعودية إلى شراء المتهمين عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، لافتا إلى أن ما حصره من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم، حتى الآن، وصل 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

وتابعت الوكالة السعودية أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قامت بقضية أخرى، تمثلت في إيقاف موظف في الديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه 2.185 مليون ريال (582 ألف دولار)

وأكدت الهيئة السعودية أنها مستمرة برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.