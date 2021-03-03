سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

ارتفع سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق غير الرسمية" الموازية" اليوم الأربعاء 3 مارس/آذار 2021.

وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، لدى السوق السوداء، أمام العملات الأجنبية، والعربية، الرئيسية.

فيما ارتفع سعر الجنيه السوداني، لدى المركزي السوداني، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وزاد سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء إلى 378 جنيها للشراء، و381 جنيها للبيع، مقابل 376 جنيها للشراء، و378 جنيها للبيع، أمس الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.



ويشهد السوق الموازي تعاملات ضعيفة عقب تعرضه لصدمة واسعة منذ إعلان تحريك وتوحيد سعر الصرف الرسمي ضمن حزمة إصلاحات إقتصادية شاملة تقوم بها الحكومة الإنتقالية.

وانهارت التعاملات في السوق الموازي وانخفضت بصورة غير مسبوقة وباتت في أضيق نطاق، ولا يوجد فرق أسعار تذكر مقارنة بأسعار البنوك.

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، إلى 377.872 جنيه للشراء و379.761 جنيه للبيع، مقابل نحو 377.498 جنيه للشراء و379.385 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو في السودان لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى نحو 454 جنيها، مقابل نحو450 أمس .

بينما تراجع سعر العملة الأوروبية في بنك السودان المركزي، إلى نحو 454.263 جنيه للشراء، و456.534 جنيه للبيع، مقابل نحو459.37 جنيه للشراء، و461.67 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق السوداء، إلى نحو 523 جنيها مقابل 520 جنيها الثلاثاء.

بينما تراجع الجنيه الإسترليني، لدى بنك السودان المركزي، إلى 524.09 جنيه للشراء، و526.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 525.54 جنيه للشراء، و528.17 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، إلى 100.81 جنيه للشراء، و101.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.66 جنيه للشراء و101.166 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد سعر العملة السعودية، لدى المركزي السوداني، إلى نحو 100 جنيه، مقابل نحو 98.50 جنيه، أمس الثلاثاء.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلي نحو 102.88 جنيه للشراء، و 103.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 102.78 جنيه للشراء و103.29 جنيه للبيع، أمس.

فيما زادت العملة الإماراتية في السوق السوداء، إلى نحو 103 جنيهات مقابل 100 أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي لدى البنوك السودانية، إلي 1246.2 جنيه للشراء، و 1252.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 1239.73 جنيه للشراء و 1245.93 جنيه للبيع.

توقعات رئيس البنك الدولي



وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سوف يفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر.

وأضاف أنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، مبديا أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين.