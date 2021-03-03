كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات إيطاليا ووفيات قياسية بالبرازيل

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 115 مليونا و299 ألفا و852 إصابة، حتى الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و560 ألفا و602 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 91 مليونا و117 ألفا و369 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





وفيات قياسية بالبرازيل

سجّلت البرازيل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 1641 حالة وفاة، في حين استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في الارتفاع إذ أحصت البلاد حوالى 60 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة ارتفع، الثلاثاء، إلى 257,361 حالة وفاة.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم، بعد الولايات المتّحدة، تضرّراً من كورونا على صعيد الخسائر البشرية.

وسجّلت حصيلة الوفيات اليومية القياسية السابقة في 29 تمّوز/يوليو وقد بلغت يومها 1595 حالة وفاة خلال 24 ساعة.





10 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، انخفاضا من 11 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 16 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من ست قبل يوم، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ووصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89933 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





343 وفاة في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 343 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 246 في اليوم السابق في الوقت الذي ارتفع فيه العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 17083 بعد أن كان 13114 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 98288 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، منذ ظهوره في فبراير شباط من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 2.95 مليون إصابة حتى الآن.





22857 إصابة جديدة في فرنسا

سجلت فرنسا 22857 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بارتفاع كبير عن 4703 حالات، الإثنين، وزيادة بسيطة عن 19952 حالة يوم الأحد وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تفشي الجائحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الثلاثاء، إن جميع الخيارات مطروحة لكبح جائحة "كوفيد-19"، بما فيها احتمال فرض عزل عام جديد وإغلاق للأقاليم في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء جان كاستكس إنه ليس من المخطط فرض عزل عام لكن الحكومة ستنظر هذا الأسبوع في مدى الحاجة لفرض الإغلاق في عطلات نهاية الأسبوع في 20 منطقة تبدو الأوضاع فيها مقلقة للغاية بما فيها باريس ومحيطها.

وعادة ما تسجل فرنسا عددا منخفضا من الحالات الجديدة في اليوم التالي لعطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الذين يعالجون من "كوفيد-19" في وحدات العناية الفائقة زاد 42 ليصل إلى 3586.

مصر تسجل 581 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، إنها سجلت 581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة انخفاضا من 586 إصابة و48 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 183591 حالة من ضمنهم 141655 حالة تم شفاؤها، و10778 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر في الآونة الأخيرة 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر/ كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا في أوائل فبراير/ شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.