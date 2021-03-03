10 قتلى إثر تحطم طائرة في جنوب السودان

أُعلن اليوم الأربعاء، عن مصرع عشرة أشخاص إثر تحطم طائرة تجارية في ولاية جونقلي بدولة جنوب السودان.

وقال حاكم الولاية ديناي جوك شاغور ، في بيان اليوم: "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة من طراز إتش كاي 4274، التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العلي".



ووفق الحاكم، وقع الحادث، قرابة الساعة 17,05 بتوقيت جنوب السوان، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى مقتل عشرة أشخاص، دون معرفة عدد ركاب الطائرة.

ووفق ما جاء في البيان، تحطمت الطائرة على مدرج الإقلاع، في بلدة بياري بولاية جونقلي.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها إلى العاصمة جوبا، ولم تُعرف حتى الآن أسباب تحطمها.

وقبل نحو ثلاثة أعوام، اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الطيران نفسها، لدى هبوطها في ولاية واو، ما أسفر عن إصابة 37 راكبا، دون وقوع قتلى.