أُعلن اليوم الأربعاء، عن مصرع عشرة أشخاص إثر تحطم طائرة تجارية في ولاية جونقلي بدولة جنوب السودان.
وقال حاكم الولاية ديناي جوك شاغور ، في بيان اليوم: "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة من طراز إتش كاي 4274، التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العلي".
ووفق الحاكم، وقع الحادث، قرابة الساعة 17,05 بتوقيت جنوب السوان، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى مقتل عشرة أشخاص، دون معرفة عدد ركاب الطائرة.
ووفق ما جاء في البيان، تحطمت الطائرة على مدرج الإقلاع، في بلدة بياري بولاية جونقلي.
وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها إلى العاصمة جوبا، ولم تُعرف حتى الآن أسباب تحطمها.
وقبل نحو ثلاثة أعوام، اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الطيران نفسها، لدى هبوطها في ولاية واو، ما أسفر عن إصابة 37 راكبا، دون وقوع قتلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 قتلى إثر تحطم طائرة في جنوب السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.